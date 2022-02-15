Twitter-аккаунт Xbox «слил» дату выхода версии Cyberpunk 2077 для некстген-консолей

В Нидерландах «слили» дату выхода версии Cyberpunk 2077 для некстген-консолей до официального анонса Фото: скриншот игры Cyberpunk 2077

Нидерландский аккаунт компании Xbox в социальной сети Twitter случайно «слил» дату выхода версии экшен-РПГ от первого лица Cyberpunk 2077 для консолей PlayStation 5 и Xbox One X/S.

В сообщении говорилось, что обновление выйдет уже сегодня, 15 февраля 2022 года. Пост быстро удалили, однако скриншот сообщения распространился в Сети.

Предположительно, официальный анонс должен состояться в рамках прямого эфира разработчиков игры, польской компании CD Projekt Red. Стрим начнется 15 февраля в 18:00 по московскому времени на стриминговой платформе Twitch.

Напомним, релиз игры о наемнике Ви состоялся 10 декабря 2020 года. Множество багов и проблемы с производительностью вызвали волну негативных отзывов со стороны игроков и критиков. Кроме того, инвесторы CD Projekt Red подавали на компанию в суд. Практически через неделю после релиза Sony Interactive Entertainment приняла решение удалить РПГ из PlayStation Store. После этого разработчики извинились перед пользователями и пообещали исправить недостатки игры обновлениями, а также анонсировали работу над крупными сюжетными дополнениями. В последнее время игра собирает положительные отзывы пользователей.