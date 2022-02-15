В Госдуме предложили запретить продавать крепкий алкоголь в пластиковых бутылках Фото: Максим ГРИГОРЬЕВ

Госдума может принять законопроект "О внесении изменений в КоАП РФ". Документом предлагается установить штраф за производство и продажу алкогольной продукции с содержанием более 28% этилового спирта в пластике.

За нарушение этого требования авторы предлагают наказывать должностных лиц штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой, передают "Известия".

Сообщается, что исключением станет тара размером не более 50 мл, а также импортная алкогольная продукция.

Ранее Государственная дума ужесточила наказание за производство, продажу и перевозку немаркированной табачной и алкогольной продукции, рассказывает ОТР.

Напомним, С 1 июля 2017 года в России вступил в силу запрет на продажу пива в больших пластиковых бутылках. Так, было запрещено производить пиво в "пластике" объемом более 1,5 литров.

В эфире радио «Комсомольская правда» психиатр-нарколог Алексей Казанцев отвечал на самые популярные вопросы - как правильно пить крепкие напитки и закусывать.

"Есть такое крылатое выражение моих пациентов: 100 грамм – не стоп-кран, дернешь – не остановишься. Если есть потеря количественного контроля, это первый признак зависимости, или, как называлось раньше, хронического алкоголизма. Соответственно, лучше вообще не пить, если ты свою норму не знаешь", - рассказал он.