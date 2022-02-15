Камиле Валиевой стало плохо после выступления на Олимпиаде

Камила Валиева Фото: REUTERS

Российская фигуристка Камила Валиева пропустила пресс-конференцию после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Причиной стало плохое самочувствие. Об этом сообщил пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов.

- Валиева не пришла на пресс-конференцию после короткой программы из-за плохого самочувствия, решили ее максимально быстро отправить в (Олимпийскую) деревню, — приводит слова Выборнова ТАСС.

Напомним, Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпиаде. Россиянка набрала 82,16 балла. На втором месте ее соотечественница Анна Щербакова: у нее 80,20 балла. Тройку лидеров замыкает спортсменка из Японии Сакамото Каори — 79,84 балла. Россиянка Александра Трусова заняла четвертое место, набрав 74,60 балла.

Зал встретил 15-летнюю Камилу Валиеву аплодисментами и овациями. У фигуристки не получился тройной аксель, и она получила красный квадратик за невыполненный элемент. Но другие элементы российская спортсменка исполнила чисто. После выступления фигуристка не сдержала эмоций и расплакалась. Позже олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что Валиева «заслуживает аплодисменты в большей мере».