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Общество15 февраля 2022 16:16

ФСБ требует арестовать предпринимателя из Плесецка по подозрению в госизмене

Мужчину, который живет недалеко от космодрома Плесецк, требуют арестовать за госизмену
Мария ПАВЛОВА
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Жителя Плесецка следствие требует арестовать по обвинению в госизмене.

Жителя Плесецка следствие требует арестовать по обвинению в госизмене.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жителя поселка Плесецк Архангельской области следователи ФСБ требуют арестовать по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России Намазова Рамиза, который подозревается в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ («Госизмена»)», - цитирует агентство сообщение суда.

Детали дела не раскрываются. Известно, что мужчина, о котором идет речь, ранее был индивидуальным предпринимателем и живет неподалеку от космодрома Плесецк.

Ранее сообщалось, что основателю Group-IB Илье Сачкову предъявлено обвинение госизмене. Подробности здесь на kp.ru.

Также сообщалось, что томскому ученому Луканину следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене, его подозревают в передаче секретных технологий одной из азиатских стран.