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Политика15 февраля 2022 16:28

Песков рассказал, смотрел ли Путин победное выступление Валиевой на Олимпиаде

Песков рассказал, что Владимир Путин не успел сразу посмотреть выступление Камилы Валиевой
Елена АКИМОВА
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Песков рассказал, смотрел ли Путин победное выступление Валиевой на Олимпиаде

Песков рассказал, смотрел ли Путин победное выступление Валиевой на Олимпиаде

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, смотрел ли Владимир Путин выступление Камилы Валиевой в Пекине. В одиночной программе она безошибочно выполнила все элементы и заняла верхнюю строчку турнирной таблицы.

Но оценить победоносный прокат россиянки президент не смог, в то время, когда она исполняла сложные элементы на льду, Владимир Путин готовился к пресс-конференции.

Дмитрий Песков подтвердил, что президент пока не успел оценить выступление лично.

- Пока не успел. Готовился к пресс-конференции. Президент вышел на пресс-конференцию почти сразу после завершения выступления Валиевой на Олимпиаде, — заявил Life Песков.

Во вторник, 15 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине стартовали соревнования по фигурному катанию среди женщин. Турнир обрел новый пик популярности после допинг-скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

От нашей команды помимо Камилы выставлены были еще две спортсменки — Александра Трусова и Анна Щербакова. Все три россиянки попали в пятерку лидеров.