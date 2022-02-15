Песков рассказал, смотрел ли Путин победное выступление Валиевой на Олимпиаде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, смотрел ли Владимир Путин выступление Камилы Валиевой в Пекине. В одиночной программе она безошибочно выполнила все элементы и заняла верхнюю строчку турнирной таблицы.

Но оценить победоносный прокат россиянки президент не смог, в то время, когда она исполняла сложные элементы на льду, Владимир Путин готовился к пресс-конференции.

Дмитрий Песков подтвердил, что президент пока не успел оценить выступление лично.

- Пока не успел. Готовился к пресс-конференции. Президент вышел на пресс-конференцию почти сразу после завершения выступления Валиевой на Олимпиаде, — заявил Life Песков.

Во вторник, 15 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине стартовали соревнования по фигурному катанию среди женщин. Турнир обрел новый пик популярности после допинг-скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

От нашей команды помимо Камилы выставлены были еще две спортсменки — Александра Трусова и Анна Щербакова. Все три россиянки попали в пятерку лидеров.