На Украине сообщили о DDoS-атаках на сайты Минобороны и ВСУ

На Украине масштабный сбой интернета - не открываются сайты Минобороны, не работает интернет-банкинг. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На Украине во вторник 15 февраля произошел масштабный сбой интернета. Сообщается, что не открываются сайты Министерства обороны и Вооруженных сил, происходят сбои в работе сервисов «Приватбанка» и «Ощадбанка».

Центр информационной безопасности Украины объяснил это результатом DDOS-атак на сайты банков и Минобороны, которые идут течение последних суток.

В Центре сообщили, что пользователи жалуются на сбои в работе интернет-банкинга. Подвергшиеся атаке банки заверили, что угрозы для средств вкладчиков нет, говорится в сообщении.

О том, как масштабный сбой парализовал в октябре 2021 года Facebook, Instagram и WhatsApp, читайте здесь на kp.ru.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский в понедельник 14 февраля обратился к нации и заявил, что подписал указ о Дне единения, который он назначил на 16 февраля. Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что в этот день якобы произойдет гипотетическое «нападение» России на Украину.