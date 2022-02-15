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Общество15 февраля 2022 16:36

На Украине сообщили о DDoS-атаках на сайты Минобороны и ВСУ

Из-за сбоя в украинском сегменте интернета не работают сайты банков и Минобороны страны
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (13)Комментарии (13)(13)
На Украине масштабный сбой интернета - не открываются сайты Минобороны, не работает интернет-банкинг.

На Украине масштабный сбой интернета - не открываются сайты Минобороны, не работает интернет-банкинг.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На Украине во вторник 15 февраля произошел масштабный сбой интернета. Сообщается, что не открываются сайты Министерства обороны и Вооруженных сил, происходят сбои в работе сервисов «Приватбанка» и «Ощадбанка».

Центр информационной безопасности Украины объяснил это результатом DDOS-атак на сайты банков и Минобороны, которые идут течение последних суток.

В Центре сообщили, что пользователи жалуются на сбои в работе интернет-банкинга. Подвергшиеся атаке банки заверили, что угрозы для средств вкладчиков нет, говорится в сообщении.

О том, как масштабный сбой парализовал в октябре 2021 года Facebook, Instagram и WhatsApp, читайте здесь на kp.ru.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский в понедельник 14 февраля обратился к нации и заявил, что подписал указ о Дне единения, который он назначил на 16 февраля. Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что в этот день якобы произойдет гипотетическое «нападение» России на Украину.