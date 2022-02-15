Глава МИД России Лавров 15 февраля провел телефонный разговор с госсекретарем США

Сергей Лавров и Энтони Блинкен поговорили по телефону 15 февраля. Фото: REUTERS

Телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и Госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся во вторник 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Сообщается, что инициатором беседы была американская сторона.

Сергей Лавров подчеркнул, что совместная работа по гарантиям безопасности должна быть продолжена и напомнил, что об этом шла речь в разговоре президентов Владимира Путина и Джо Байдена, который прошел 12 февраля. Также Сергей Лавров призвал США к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов. Глава МИД подчеркнул, что акцент в этой работе должен быть сделан на принцип неделимости безопасности.

Министр иностранных дел РФ особо отметил недопустимость нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками агрессивной риторики.

Также главы внешнеполитический ведомств России и Соединенных Штатов обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

Ранее сообщалось, что во вторник 15 февраля президент России Владимир Путин встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Встреча продолжалась более трех часов. Лидеры двух стран обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. Подробности здесь на kp.ru.