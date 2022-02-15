В период Олимпийских игр в России вырос спрос на чипсы и закуски из рыбы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров на дом СберМаркет сообщили, что в России за первую неделю зимних Олимпийских игр-2022 спрос на чипсы среди зрителей соревнований вырос на 3%, на закуски из рыбы - на 7%.

"Многие из нас привыкли есть перед экранами телевизора и смартфона. Но у такого отдыха есть и свои минусы: мы просто не замечаем, что успели насытиться и начали переедать. При этом привычка легко закрепляется, и, становясь частью повседневности, влияет на вес и активность", - предупредила гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Алина Губанова в беседе с изданием "Газета.ru".

Отмечается, что за первые семь дней пользователи купили 80 тыс. пачек чипсов, 15 тыс. пачек снеков из рыбы, 27 тыс. упаковок сухариков и 23 тыс. пачек попкорна.

Ранее сообщалось, что церемонию закрытия Олимпиады в Пекине покажут по телевизору. Страны-участницы, спортсмены и болельщики простятся с играми и передадут эстафету следующей стране. Зимние Олимпийские игры 2026 года должны пройти в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля, передает телеканал "360"

Сборная России в медальном зачете на Олимпийских играх-2022 в Пекине опустилась с восьмого на девятое место. Во вторник, 15 февраля 2022 года, российские олимпийцы принесли в копилку национальной команды две медали - серебро и бронзу.