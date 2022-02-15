Байден выступит с заявлением по украинскому кризису

Джо Байден выступит с публичным заявлением по поводу ситуации вокруг Украины. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во вторник 15 февраля намерен выступить с публичным заявлением по украинскому кризису. Выступление анонсировано Белым домом. Предположительно, оно начнется в 23.30 по московскому времени.

Предварительно объявлено, что в публичном заявлении по ситуации вокруг Украины Джо Байден собирается подчеркнуть важность контактов с Россией и заявить об открытости США и их союзников и готовности к диалогу.

Ранее сообщалось, что 15 февраля в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Подробности здесь на kp.ru.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров переговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Сообщалось, что переговоры прошли по инициативе американской стороны.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении в Украине Дня единения, назначив его на 16 февраля. Президент США Джо Байден ранее заявил, что именно в этот день начнется гипотетическое "нападение" России на Украину.