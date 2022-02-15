Альтштейн указал на сходство назальной вакцины от ковида со «Спутник V» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заметил сходство новой назальной вакцины от COVID-19, разрабатываемой компанией «Генериум», со «Спутником V». По словам эксперта, пока препараты имеют идентичный состав, но не исключено, что производитель внесет изменения.

В настоящий момент страна находится на пике заболеваемости «омикроном» и только к лету есть шанс перейти к «сильно ослабленному режиму». Но при условии, что люди будут активно вакцинироваться от болезни - Я надеюсь, что мы в конце этого пика. Вчера было 180 тысяч [зараженных за сутки], до этого два раза по 200 тысяч. Думаю, что в ближайшие дни начнется снижение, — подчеркнул Альтштейн в беседе NEWS.ru.

Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский соглашается, что единственный способ победить болезнь - это вакцинация.

Он рассказал, что происходит с организмом человека, который переболел за время пандемии разными штаммами коронавируса.

При таком воздействии происходит очень серьезная нагрузка на все органы и с каждым новым штаммов она будет увеличиваться.

- Поэтому болеть надо легко, а, чтобы болеть легко, надо прививаться. Нет тут других методов. Это очевидные вещи. Есть постковидный синдром, и чем легче протекает заболевание, тем он будет менее выражен, - пояснил Аграновский Пятому каналу.

Принято считать, что мутации вируса опасны для человека, но, как оказалось, коронавирус сам от них страдает. Но мутации редко повышают одновременно заразность и патогенность одновременно.

Ученые полагают, что вирус уже начал ослабевать, а значит можно полагать, что у пандемии все таки будет конец и ждать его не так долго, сообщает телеканал "360".