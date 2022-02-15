Канцлер Шольц назвал атмосферу встречи с президентом России Путиным дружеской

Олаф Шольц назвал атмосферу встречи с Путиным дружеской, а тональность разговора - доверительной. Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поделился впечатлениями от своей встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча прошла во вторник 15 февраля в Москве.

Шольц охарактеризовал атмосферу встречи с Путиным как дружескую, а разговор – как доверительный. В то же время канцлер отметил, что беседа была очень динамичной.

«Был очень интенсивный и в том числе очень доверительный разговор», - сказал Олаф Шольц в интервью телеканалу Die Welt.

Встреча Путина и Шольца в Москве длилась три часа. Лидеры двух стран обсуждали ситуацию вокруг Украины, судьбу Донбасса, «Северный поток-2», диалог с НАТО по вопросам обеспечения безопасности. Подробности здесь на kp.ru.

Ранее сообщалось, что во вторник 15 февраля президент США Джо Байден намерен выступить с заявлением о сложившейся вокруг Украины ситуации.Подробности здесь на kp.ru.