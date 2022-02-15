Захарова: глава МИД Британии решила позориться до конца

Мария Захарова заявила, что глава британского МИД решила "позорится до конца" с высказываниями о гипотетическом "нападении" России на Украину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что Россия якобы предполагает «напасть» на Украину «под чужими флагами». По мнению Захаровой, Лиз Трасс, делая такое заявление, решила «позориться до конца».

«Как мы понимаем, глава МИД Британии Лиз Трасс не сдается, решила позориться до конца. Видимо, очень многое поставлено на кон. Это, конечно, и окормление этой дезинформацией своих местных журналистов и таблоидов - средств массовой дезинформации Британии», - иронизирует Захарова в видеообращении в своем Telegram.

Официальный представитель МИД России отметила, что британское издание The Sun назвало новую дату гипотетического «вторжения» России в Украину, на сей раз озвучив даже время начала предполагаемой «атаки».

«Поэтому официоз британский просто не может позволить себе - для них это будет дорого стоить - вот так вот распрощаться с той версией, которую скормили своим средствам массовой дезинформации, и поэтому пытается спасти лицо неуклюжим способом, вроде бы и подтверждая ранее дававшиеся заверения, и при этом позволяя себе некое отступление назад и вбок, придумывая версии про некие «чужие флаги», - сказала Захарова.

Захарова отметила, что заявления, подобные тому, которое сделала глава британского МИД Трасс, создают почву для провокаций.

«А про чужие флаги мы об этом и говорили, что из этого, наверное, многие и исходят, создавая такую почву для провокаций. Возможно, речь идет, что они будут использовать свой флаг. Не знаю, это вопрос к ним», - сказала Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Лиз Трасс в очередной раз сделала заявление , что Россия якобы готовит операцию «под чужим флагом» на Украине, при этом никаких доказательств министр не привела. Подробности здесь на kp.ru.

Во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Лиз Трасс заявила, что Великобритания никогда не признает суверенитет России над Ростовом и Воронежем.