Макрон попросил Путина не признавать ДНР и ЛНР. Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина не выполнять просьбу российской Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом во вторник 15 февраля сообщает CNN.

«Мы продолжаем отслеживать ситуацию и просим [Путина] не выполнять просьбу Думы», - сообщает CNN со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Ранее сообщалось, что российская Госдума направила президенту Путину обращение с просьбой признать самопровозглашенные республики Донбасса – ДНР и ЛНР.

Глава ЛНР отреагировал на обращении Госдумы к Президенту РФ о признании Республик Донбасса. Подробности здесь.

Вопроса признания Донецкой и Луганской народных республик Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц коснулись во время переговоров 15 февраля в Москве.

«Буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», - сказал президент России.