Минобороны России приглашает журналистов принять участие во Всероссийском фестивале «Медиа-Ас 2022» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны России объявляет о старте восьмого Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас 2022". Принять участие в фестивале смогут те журналисты, чьи публикации посвящены деятельности Вооруженных Сил РФ.

В военном ведомстве уточнили, что конкурс будет проводиться в два этапа. Первый - окружной – предполагает участие представителей СМИ на уровне военных округов, второй - финальный - состоится в масштабе ВС РФ.

Первый этап журналистского конкурса начинается уже сегодня, 16 февраля и продлится до 1 июня 2022 года. При этом, одновременно в четырех военных округах и на Северном флоте компетентное жюри будет отбирать лучшие работы, которые вышли в свет в региональных изданиях.

Что касается московских СМИ, то они смогут подать заявки в Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Лучшие работы представителей прессы будут в финале конкурса, который будет запланирован на ноябрь 2022 года.

Победителями фестиваля будут признаны те журналисты, кто самоотверженно работает совместно с военнослужащими ВС РФ на передовой, и вносят положительный вклад в выполнение задач российскими военнослужащими.

Лауреатами фестиваля становились известные военкоры, в том числе журналисты издательского дома "Комсомольская правда".

Награждение победителей Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас 2022" пройдет в девяти номинациях:

1. "ЛУЧШИЕ КАДРЫ" – за лучший новостной репортаж;

2. "КОМАНДНЫЙ ГОЛОС" – за лучшую радиопрограмму;

3. "СИЛА СЛОВА" – за лучший материал в печатных СМИ;

4. "СТИЛЬ ЖИЗНИ" – за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию;

5. "ПРОЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ" – за лучший комплексный информационно-развлекательный проект;

6. "МОЛНИЯ" – за лучшую работу в информагентстве;

7. "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" – за лучшую фотоработу;

8. "НА ОСТРИЕ АТАКИ" – за лучший материал в региональных СМИ;

9. "ПРОРЫВ" – лучший дебют года.