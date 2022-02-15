Байден заявил о готовности США сотрудничать с Россией по вопросам безопасности в Европе Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил о готовности США сотрудничать с Россией по вопросам безопасности в Европе. Он также отметил необходимость предпринимать дипломатические усилия для этого. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-службы Белого дома после его телефонных переговоры с президентом РФ.

- Президент Байден четко дал понять российскому коллеге Владимиру Путину, что хотя Штаты остаются готовыми к дипломатическому взаимодействию в полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы к другим сценариям, - заявили в Белом доме.

Также американский лидер обсудил с Путиным "усиливающееся наращивание Россией военных сил на границах с Украиной".

Напомним, 12 февраля состоялись телефонные переговоры российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Всего обсуждения длились около часа. Инициатором звонка была американская сторона.