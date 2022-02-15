Байден: США не станут размещать свои ракеты на Украине Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Америка не намерена размещать свои ракеты на территории Украины. Этого, по его словам, не планируют и члены НАТО.

- Ни США, ни НАТО не обладают ракетами на Украине. У нас также нет планов размещать их там, - заявил американский лидер.

Также во время своего выступления глава Белого дома отметил, что Штаты "не нацелены на российский народ" и Америка "не имеет планов дестабилизировать Россию".

Ранее в ходе очередного пресс-брифинга официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что у США нет планов применения своих вооруженных сил на территории Украины.

Таким образом она отвергла намерения Вашингтона оказать Киеву поддержку в виде отправки в Украину своих военных в случае так усердно навязываемой Западом в последнее время и в том числе по этой причине ставшей мифической потенциальной агрессии России против своего соседа.