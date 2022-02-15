Байден: США не могут подтвердить отвод войск России от границы с Украиной Фото: REUTERS

США пока не могут подтвердить отвод войск России от границы с Украиной. При этом, американская сторона считает, что "если это бы произошло, было бы хорошо". Об этом 15 февраля заявил президент Штатов Джо Байден в обращении к согражданам.

- Минобороны РФ сообщило сегодня, что некоторые подразделения покидают позиции возле Украины. Это было бы хорошо, но мы пока не удостоверились в этом. Мы еще не проверили это, - сказал он.

Также глава государства согласился с предложением России о необходимости идти путём дипломатии в ситуации вокруг Украины.

Ранее официальный представитель Минобороны США Джон Кирби заявлял, что военнослужащие Соединенных Штатов не будут принимать участие в боевых действиях на Украине, если туда "вторгнется" Россия.

Что касается российской позиции, то в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается "нападать" на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают.