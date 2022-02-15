Байден пригрозил России остановкой "Северного потока - 2" в случае агрессии против Украины Фото: REUTERS

Запад будет готов ввести санкции против России в сфере экспортного контроля и финансов в случае агрессии против Украины. В частности, в подобной ситуации предполагается остановка газопровода "Северный поток - 2", заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

- Если российская сторона предпримет шаги (против Украины), мы объединим весь мир, чтобы противостоять ее агрессии. Америка и наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести мощные санкции в сфере экспортного контроля, - заявил президент США.

Также Байден пригрозил создать "мощное давление на ключевые сферы промышленности".

- И что касается "Северного потока - 2", трубопровода, по которому бы природный газ доставлялся из России в Германию, то в случае, если РФ осуществит дальнейшее вторжение на Украину, этого не произойдет, - заявил хозяин Белого дома.

Напомним, ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоман заявлял, что решение о сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2" вряд ли будет принято до конца июня 2022 года. Регулятор ФРГ по-прежнему ожидает от российской стороны все необходимые документы для получения заявки, пояснил он.