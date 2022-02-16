Захарова раскритиковала позицию США по защите свободы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала слова американского президента Джо Байдена о цене для защиты свободы.

По ее мнению, для США свобода имеет цену, а для РФ свобода бесценна.

- Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав её истинное проявление - референдум. И ещё. Да, для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна. Пусть знают наших, - приводится мнение Захаровой в посте в телеграм-канале МИД РФ.

Ранее американский лидер заявлял, что "защита демократии стоит дорого и США готовы заплатить любую цену для защиты свободы". Байден также акцентировал внимание на том, что если эту цену не заплатить сейчас, то в будущем "она будет намного выше".