В США заявили о трех препаратах в допинг-пробе Камилы Валиевой Фото: REUTERS

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой специалисты обнаружили 3 препарата.

Они полагают, что данные вещества вместе могут быть направлены на повышение выносливости спортсменки, цитирует слова руководителя ведомства газета NYT.

- Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены.... По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода, - заявил Тайгарт.

Кроме триметазидината в пробе россиянки нашли еще следы гипоксена и L-карнитина.

Сайт КП-Спорт ранее сообщал о том, что глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд рассказал, что лекарство с данным веществом принимал дедушка спортсменки, и из-за этого оно могло попасть в организм фигуристки. Спортивный арбитражный суд принял во внимание эту версию.

Напомним, 14 февраля Спортивный арбитражный суд допустил нашу фигуристку к участию в личном олимпийском турнире. CAS объявил дату, когда будет опубликовано полное решение по делу Валиевой.