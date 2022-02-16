В Туле пожар на площади 1,5 тысячи кв. метров уничтожил ангар. Фото: предоставлено КП

В ночь на 16 февраля в Туле произошел сильный пожар в складском ангаре на площади 1,5 тыс. кв. метров. В результате огонь произошло обрушение кровли здания. Об этом kp.ru сообщили в МЧС.

- Сообщение о пожаре в складском ангаре поступило в 22:38. По прибытии на место было установлено, что здание горит по всей площади, произошло обрушение кровли. Информации о пострадавших не поступало, - рассказали в ведомстве.

Также отмечается, что данный пожар тушат по повышенному рангу.

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