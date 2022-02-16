Кадыров поддержал обращение Госдумы к Путину о признании независимости ДНР и ЛНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает решение Государственной думы РФ о необходимости обращения к президенту России Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По его мнению, глава государства одобрит данное предложение.

- Полностью поддерживаю решение ГД об обращении к президенту РФ ... Считаю, что Верховный главнокомандующий удовлетворит обращение и нашей страной независимый статус обеих республик будет признан. Владимир Владимирович дальновидный и мудрый политик. Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг, - написал Кадыров в своем посте в Телеграм-канале.

Напомним, 15 февраля депутаты Госдумы сочли, что России надо заявить о "самостоятельности, суверенности и независимости" ДНР и ЛНР. Признание республик "урегулирует все аспекты сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности". Однако у у парламентского "обращения к президенту" нет какой-то принудительной юридической силы - самое важное решение за Путиным.

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