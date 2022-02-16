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В мире16 февраля 2022 0:02

Псаки заявила, что США не станут давить на Украину для вступления в НАТО

По ее словам, это касается и любой другой страны
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Псаки заявила, что США не станут давить на Украину для вступления в НАТО

Псаки заявила, что США не станут давить на Украину для вступления в НАТО

Фото: REUTERS

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не будут давить на Украину, чтобы страна вступила в НАТО.

- Мы не будем оказывать давление на Украину или другую страну, чтобы те вступали или не вступали в альянс, - сказала Псаки во время пресс-конференции.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина стремится в НАТО. Данную мотивацию он объяснил тем, что членство в альянсе станет гарантией безопасности и территориальной ценности Украины.

Ранее сайт kp.ru писал, что Украина отправила в НАТО запрос о международной помощи на случай возможных чрезвычайных ситуаций крупного масштаба, которые могут отразиться на гражданском населении. Отмечается, что запрос был отправлен в EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы). В НАТО уже подтвердили запрос международной помощи.