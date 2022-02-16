Российскую систему предупреждения о ракетном нападении полностью обновят до 2030 года

Начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергей Сучков рассказал, что система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) российских ВС к 2030 году будет полностью на радиолокационных станциях высокой заводской готовности "Воронеж".

- В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает… ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения, - рассказал он в интервью газете "Красная звезда".

Также Сучков добавил, что до 2030 года модернизацию должны пройти радиолокационных станций высокой заводской готовности, несущих боевое дежурство в Краснодарском крае и Иркутской области.

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