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Здоровье16 февраля 2022 3:02

В России консультации психиатра могут включить в диспансеризацию после коронавируса

Предполагается, что это поможет пациентам для предотвращения развития депрессии и потери памяти
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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В России консультации психиатра могут включить в диспансеризацию после коронавируса

В России консультации психиатра могут включить в диспансеризацию после коронавируса

Фото: Иван МАКЕЕВ

В России сенаторы совместно с Минздравом РФ планируют рассмотреть возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в диспансеризацию для переболевших коронавирусом.

Предполагается, что такое решение будет полезно в целях предотвращения развития у пациентов депрессии и потери памяти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по соцполитике Инну Святенко.

- Важно, чтобы в рамках диспансеризации человек мог сообщить о своем психоэмоциональном состоянии. ....мы будем прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра, - объяснила Святенко.

Ранее в ВОЗ заявляли, что молодые пациенты реже умирают от коронавирусной инфекции, но подвержены постковидному синдрому. Усталость, проблемы с психическим здоровьем и другие проявления постковидного синдрома наблюдаются у них в течение многих месяцев после перенесенного заболевания.