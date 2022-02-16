МОК заявил, что результат фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине будет считаться предварительным Фото: REUTERS

В среду, 16 февраля, Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что все результаты по фигурному катанию среди одиночниц на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными, если российская фигуристка Камила Валиева попадет в тройку призеров.

Днем ранее, 15 числа, российская фигуристка выиграла короткую программу личного турнира фигуристок. В четверг, 17 февраля, Валиева будет катать второй прокат.

«Результаты одиночных соревнований фигуристок на Олимпийских играх будут считаться предварительными, «со звездочкой», если Камила Валиева войдет в тройку призеров. Все выводы по делу Камилы Валиевой являются неуместными», - заявил официальный представитель МОК Марк Адамс, уточнив, что Спортивный арбитражный суд не провел полного разбирательства.

Напомним, в понедельник, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд принял решение, согласно которому Валиева продолжит выступление в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Однако Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что если она попадет на пьедестал в женском одиночном катании, то церемония награждения не состоится, как это было решено с командным турниром.

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