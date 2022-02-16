Польский журналист заявил об «истекающей кровью» экономике Украины Фото: REUTERS

Экономика Украины теряет миллиарды долларов, «истекая кровью» на фоне эскалации кризиса. Такое мнение высказал журналист Марчин Вырвал.

Как отметил журналист, бизнес на Украине «замораживают или сворачивают», иностранные компании вывозят из страны своих сотрудников, а «за ними и свои деньги».

«Размер потерь сложно оценить, но они будут исчисляться сотнями, а то и миллиардами долларов. В других сферах конкретные цифры уже появляются», - говорится в статье, которую журналист написал для польского издания Onet.

Вырвал считает, что размер ущерба исчисляется уже в миллиардах долларов. По его мнению, украинцев больше тревожит не военная «угроза», а огромный финансовый ущерб.

Напомним, накануне глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия выдвинул обвинения в адрес западных СМИ в распространении фейков, отметив также, что украинская экономика несет большие убытки после паники из-за обострения ситуации вокруг страны. По его словам, потери составляют около 2-3 млрд долларов ежемесячно.