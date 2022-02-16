Глава USADA заявил, что в допинг-пробе фигуристки Валиевой нашли комбинацию из трех веществ Фото: REUTERS

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили три препарата, которые совместно способны повлиять на повышение выносливости. С таким заявлением выступил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

«Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно - нет. По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода», - передает газета New York Times слова американского функционера.

По данным NYT, кроме триметазидина, в пробе российской фигуристки также обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещенных препаратов.

Напомним, в минувший понедельник, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой продолжить выступление в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Однако позже Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что если она попадет на пьедестал в женском одиночном катании, то церемония награждения не состоится, как это было решено с командным турниром. Кроме того, в МОК сообщили, что результат российской фигуристки на Олимпийских играх будет считаться предварительным.

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