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Политика16 февраля 2022 5:28

В Швеции оценили боеготовность российской армии

Svenska Dagbladet: армия России достигла максимальной за десятилетия боеготовности
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (42)Комментарии (42)(42)
Svenska Dagbladet: армия России достигла максимальной за десятилетия боеготовности

Svenska Dagbladet: армия России достигла максимальной за десятилетия боеготовности

Фото: Министерство обороны РФ

Вооружённые силы России на сегодняшний день стали самыми мощными в Европе. К такому выводу пришло шведское издание Svenska Dagbladet, которое провело опрос экспертов.

Как сообщает авторов статьи, Россия на сегодня обладает в высшей степени функциональной армией, которая может проводить разные операции, в том числе и на территориях, находящихся очень далеко от собственных границ.

«Сейчас она (Россия) в самой высокой за многие десятилетия боеготовности - как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала», - говорится в публикации издания.

Издание также уточняет, в России строят не только авианосцы, но и вооружения следующего поколения, к которым относятся противоспутниковое и сверхзвуковое оружие. Кроме того, авторы статьи обращают внимание на сотрудничество Москвы с Пекином для разработки и создания нового вооружения, а также организации совместных военных учений.

Тем временем, отмечается, что в США, наоборот, долгое время не уделяли должного внимания подобной модернизации.

Напомним, накануне российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» впервые выполнил полет с работающей радиолокационной станцией (РЛС).