В Швеции оценили боеготовность российской армии

Svenska Dagbladet: армия России достигла максимальной за десятилетия боеготовности Фото: Министерство обороны РФ

Вооружённые силы России на сегодняшний день стали самыми мощными в Европе. К такому выводу пришло шведское издание Svenska Dagbladet, которое провело опрос экспертов.

Как сообщает авторов статьи, Россия на сегодня обладает в высшей степени функциональной армией, которая может проводить разные операции, в том числе и на территориях, находящихся очень далеко от собственных границ.

«Сейчас она (Россия) в самой высокой за многие десятилетия боеготовности - как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала», - говорится в публикации издания.

Издание также уточняет, в России строят не только авианосцы, но и вооружения следующего поколения, к которым относятся противоспутниковое и сверхзвуковое оружие. Кроме того, авторы статьи обращают внимание на сотрудничество Москвы с Пекином для разработки и создания нового вооружения, а также организации совместных военных учений.

Тем временем, отмечается, что в США, наоборот, долгое время не уделяли должного внимания подобной модернизации.

Напомним, накануне российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» впервые выполнил полет с работающей радиолокационной станцией (РЛС).