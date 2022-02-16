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Здоровье16 февраля 2022 5:43

Гинцбург заявил об отсутствии в Москве детей от 6 до 11 лет без антител к коронавирусу

Специалист сообщил, что протокол клинических исследований «Спутник М» на этой возрастной категории нужно менять
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Гинцбург заявил об отсутствии в Москве детей от 6 до 11 лет без антител к коронавирусу

Гинцбург заявил об отсутствии в Москве детей от 6 до 11 лет без антител к коронавирусу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центр имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ не смог найти в Москве детей, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал директор центра, академик РАН Александр Гинцбург, уточнив, что в связи с этим протокол клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник М» на этой возрастной категории необходимо менять.

«Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей, отрицательных по антителам к COVID-19, просто-таки нет в этой возрастной группе…Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом», - приводит «Интерфакс» слова специалиста.

Глава Центр имени Гамалеи отметил, что были идеи искать детей, у которых нет антител к коронавирусу, не в Москве, однако, по его словам, это сложно организовать. «Мы сейчас срочно подаем поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц», - заявил он

Гинцбург также отметил, что исследование вакцины от коронавируса для детей должно начаться в запланированные сроки.

Напомним, ранее Гинцбург назвал назальный спрей вероятной формой вакцины для детей младше пяти лет. Также академик не исключил, что для маленьких детей может быть использована разведенная в определенной пропорции вакцина «Спутник V».