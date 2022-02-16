США временно передислоцировали из Киева сотрудников ЦРУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти временно передислоцировали украинскую резидентуру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) из Киева.

Как передает газета New York Times со ссылкой на источник, передислокация произошла в минувший вторник, 15 февраля, «спустя день после того, как госдепартамент объявил о переводе своего дипломатического корпуса во Львов». По данным издания, перемещение сотрудников может затруднить сбор информации о предполагаемой деятельности России на Украине.

Напомним, еще в январе Госдепартамент распорядился начать добровольный отъезд части американских дипломатов и их семей из Украины, призвав американцев на время отложить поездки в эту страну. На прошлой неделе США, как и многие другие страны, вновь призвали своих граждан покинуть незалежную, а также объявили об эвакуации сотрудников посольства.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, отметив, что ситуация в регионе может быстро принять «сумасшедший оборот». Позже госсекретарь США Энтони Блинкен вновь призвал американских граждан немедленно покинуть незалежную, а эвакуацию сотрудников американского посольства в Киеве он назвал благоразумной мерой на фоне риска военных действий.