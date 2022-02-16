Центробанк осенью 2022 года протестирует оплату товаров и услуг цифровыми рублями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Осенью текущего года Банк России запустит второй этап тестирования цифрового рубля, который подразумевает начало операций по оплате услуг и товаров, а также государственных платежей. Об этом сообщила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

Как писал сайт kp.ru, в минувший вторник, 15 февраля, начался первый этап тестирования цифрового рубля. Российские банки совместно с регулятором провели первые переводы с валютой между гражданами.

Скоробогатова сообщила, что на втором этапе Центробанк намерен также протестировать взаимодействие с федеральным казначейством и реализовать смарт-контракт.

Напомним, в сентябре прошлого года года Министерство финансов совместно с Банком России представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года, которая предполагала появление третьей формы денег - цифровой рубль. Он будет действовать наравне с наличными и безналичными деньгами, но не будет являться новой криптовалютой, поскольку у криптовалют нет эмитента.