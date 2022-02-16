Таиланд разрешил въезд в страну без карантина привитым "Спутником Лайт" Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Таиланда разрешили гражданам, которые привиты российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт», прибывать в страну без карантина, но только по программе «песочница», одним из основных пунктов которой стало обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий. Об этом сообщила глава отдела новостей Министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

«Лица, привитые "Спутником Лайт", могут зарегистрироваться через систему Thailand Pass, но только чтобы воспользоваться программой "песочница"», - приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее на сайте департамента консульских дел МИД Таиланда появилась информация о включении в список разрешенных для въезда вакцин от коронавируса препарата «Спутник Лайт».

Напомним, с 1 февраля власти Таиланда отменили карантин для туристов, полностью вакцинированных от коронавируса, в рамках программы Test & Go. Как писал сайт kp.ru, все документы нужно загрузить на портал Thailand Pass, после чего туристы получат QR-код для посещения страны.