Главы МИД «Большой семёрки» проведут срочную встречу по Украине Фото: REUTERS

Министры иностранных дел «Большой семёрки», в которую входят CША, Канада, Великобритания, Италия, Германия, Франция и Япония, на этой неделе собираются провести срочную встречу в Германии.

Как передает агентство Kyodo, встреча министров состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ). По данным агентства, темой встречи станет ситуация вокруг Украины. От Японии участие во встрече должен примет глава внешнеполитического ведомства страны Ёсимаса Хаяси.

Напомним, накануне страны «Большой семёрки» заявили о своей готовности ввести санкционные меры в отношении Москвы в случае «вторжения» России на Украину. Как писал сайт kp.ru, об этом говорилось в заявлении министров финансов G7, которое опубликовало британское правительство, подчеркнув, что ограничения приведут к «масштабным и незамедлительным последствиям» для российской экономики.