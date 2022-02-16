Возвращающиеся с плановых учений российские военные пересекли Крымский мост Фото: сайт Министерства обороны России

Подразделения Южного военного округа Вооруженных сил России пересекли Крымский мост, возвращаясь с плановых учений в Крыму, сообщает Министерство обороны.

«Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в ППД после завершения плановых учений», – сказано на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, военнослужащие ЮВО возвращаются в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом. В настоящее время личный состав погрузил танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки на железнодорожные платформы. По прибытии в воинские части техника обслужат и подготовят к очередному этапу военных учений.

Напомним, накануне в Минобороны сообщили о возвращении российских военных из Крыма после плановых учений. Как писал сайт kp.ru, возвращаться в пункты постоянной дислокации начали и военнослужащие Западного военного округа, проводившие маневры с белорусскими военными.