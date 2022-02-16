В США заявили, что в критически важные сети на Украине проникли "связанные с Россией" хакеры

WP: в критически важные сети на Украине проникли "связанные с Россией" хакеры Фото: REUTERS

Американская разведка заявляет, что хакеры, якобы связанные с Россией, скорее всего, проникли в энергетические, военные, а также другие критически важные компьютерные сети Украины для сбора разведданных и готовности нарушить работу данных систем в случае эскалации.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на недавно рассекреченные сведения разведки США, не представляя никакие доказательства причастности России. Как заявляет неназванный американский чиновник, российская сторона может пытаться нарушить работу критически важных украинских объектов, предоставляющих такие услуги, как электроснабжение, финансы, транспорт и телекоммуникации. По его словам, делаться это будет в качестве поддержи военных операций или, чтобы посеять панику.

«Мы не знаем, намерены ли они сделать это, но мы работаем с Украиной над усилением их киберзащиты», - приводит издание слова чиновника.

Другой американский чиновник заявил, что хакеров, якобы работающих на спецслужбы России, удалось засечь внутри украинских систем. По его словам, в случае возникновения кризиса правительство США попытается оказать поддержку Киеву дистанционно.

По данным издания, хакеры разработали специальное вредоносное ПО для использования его против компьютеров в незалежной.

Напомним, в середине декабря прошлого года сайты нескольких украинских ведомств подверглись хакерской атаке. СНБО Украины обвинило в кибератаке хакеров из группировки UNC1151, заявив, что они якобы связанны с разведслужбами Белоруссии. Позже появилась информация, что Комитет Сената США по иностранным делам изучает возможность введения санкций в отношении Москвы за якобы совершенные Россией кибератаки против незалежной.