Геннадий Зюганов выписан из больницы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о выписке из Центральной клинической больницы Москвы.

«Меня выписали. Чувствую себя нормально, занимаюсь работой», – рассказал лидер КПРФ в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее корреспондент «Комсомолки» дозвонился до госпитализированного Геннадия Зюганова. Подробности телефонного разговора с политиком здесь.

Как писал сайт kp.ru, лидер КПРФ был госпитализирован и находился под профилактическим наблюдением врачей, в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента России. В этой же больнице лечится председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее у Зюганова был небольшой кашель и насморк, но температура тела не повышалась. Госпитализация главе КПРФ медики рекомендовали для профилактики и исключения различного рода рисков, связанных, в частности, с перенесенными им несколькими годами ранее операциями.