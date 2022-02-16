Санкции к компаниям за неисполнение закона о "приземлении" рассмотрят до конца февраля 2022 Фото: REUTERS

Санкции к иностранным компаниям, которые не начали исполнять закон о «приземлении», рассмотрят до конца текущего месяца. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в Роскомнадзоре.

«В ближайшее время Роскомнадзор запустит процедуру принятия мер понуждения, которые предусмотрены законом. Речь идет в первую очередь об экономических мерах. Это запрет рекламы в отношении тех компаний, которые не начали выполнение закона «о приземлении», — заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

Субботин напомнил, что данный закон предусматривает восемь мер понуждения, а ведомство будет рассматривать вопрос о применении мер до конца этого месяца.

Кроме того, замглавы Роскомнадзора сообщил, что компания Viber прислала документы о создании представительства в России в рамках закона «о приземлении», а компания Zoom направила заявление на регистрацию личного кабинета.

Напомним, в июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон «О приземлении» для иностранных IT-компаний. Согласно принятому документу, к началу текущего года владельцы зарубежных интернет-сервисов, суточная аудитория которых более 500 тысяч российских пользователей, обязаны открыть на территории нашей страны свои филиалы, представительства или учредить юридические лица. Всего в этот список попали 13 IT-гигантов.

Как писал сайт kp.ru, компания Apple в соответствии с требованиями данного закона открыла представительство в России, первой исполнив этот закон.