Вирусолог Альтштейн счел минимальными риски появления нового штамма коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вирусолог профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, ждать ли нам появления новых штаммов коронавируса. По мнению ученого, в настоящий момент вероятность данного сценария невелика. Образованию новой формы будут мешать темпы вакцинации: в настоящий момент прививку от болезни сделали около 50% населения планеты. А те, кто не стали вакцинироваться, успели переболеть.

- Вероятность появления новых штаммов COVID-19 есть, но она невелика. За все два года пандемии появились четыре самых распространенных штамма. А еще ряд тех, которые не получили большого распространения, так как мы уже не те, - полагает в беседе с NEWS.ru вирусолог.

Активное распространение на земле получили уханьский вариант, британский штамм, «дельта» и «омикрон».

При этом к последней мутации болезнь стала более заразной, но менее опасной. Многие переносят ее как обычную простуду. При «омикроне» заболеваемость выросла в четыре-пять раз, смертность снизилась на эти же значения.

В текущий момент почти 70% всех заражений ковидом приходится именно на данный штамм.

Тем временем исследователи отметили, что антитела к коронавирусной инфекции сохраняются в организме детей до девяти месяцев. После перенесенного коронавируса у детей формируется необычно долгосрочный иммунитет, сообщает ФАН.

Тем временем, центр имени Гамалеи Минздрава РФ не смог найти в Москве детей от 6 до 11 лет, которые ни разу бы не сталкивались с коронавирусом. Life