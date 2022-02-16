Зеленский заявил, что жителей Украины объединяет желание мира Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Днем единения, отметив, что украинцев объединяет желание жить в мире, а также объявив о начале «марафона единения».

«Сегодня важный день - день единения нас всех, мы разные, разного возраста, пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание - жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями… С днем единения, сине-желтые», - заявил украинский лидер, призвав жителей Украину поддержать «марафон единения» и показать миру свое единство.

Напомним, в понедельник, 14 февраля, украинский лидер обратился к нации и заявил, что подписал указ о Дне единения, который он назначил на 16 февраля. Зеленский заявил, что Украина в настоящее время сильна, как никогда ранее. Как писал сайт kp.ru, кроме убранства в национальных цветах, в День единения повсюду в незалежной в 10 часов утра будет исполнен национальный гимн.