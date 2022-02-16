Лефортовский суд Москвы заключил в СИЗО россиянина, обвиняемого в госизмене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лефортовский суд Москвы принял решение о заключении в СИЗО очередного гражданина России, которого подозревают в государственной измене. Об этом в инстанции сообщили в среду, 16 февраля.

«Постановлением Лефортовского районного суда от 11 февраля в отношении Намазова Ровшана Намаз оглы, подозреваемого по статье 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 апреля», - приводит РИА Новости заявление суда.

Материалы дела, как и в большинстве случаев, связанных с государственной изменой, засекречены. По данной статье предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от 12 до 20 лет.

Напомним, накануне жителя поселка Плесецк Архангельской области следователи ФСБ потребовали арестовать по подозрению в государственной измене. Ранее сообщалось, что основателю Group-IB Илье Сачкову предъявлено обвинение по данной статье и томскому ученому Луканину следователи ФСБ также предъявили обвинение в госизмене, его подозревают в передаче секретных технологий одной из азиатских стран.