Роскачество предупредило россиян о новой финансовой пирамиде KOK Play Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пресс-службе Роскачества рассказали о южнокорейском проект KOK Play, который является новой финансовой пирамидой.

KOK Play предлагает большой пассивный доход при сравнительно низком пороге инвестирования. Минимальный взнос для новых участников составляет 100 долларов (и 300 долларов, чтобы получить реферальные бонусы), рассказывает Lenta.ru.

Отмечается, что компания внесена в черный список Центрального банка России как финансовая пирамида.

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Балычев рассказывал, какие виды мошенничества существуют на финансовом рынке. Он подчеркнул, что одним из главных признаком финансовой пирамиды служит отсутствие компании в реестре легальных участников финансового рынка, который размещён на сайте Банка России, рассказывает RT.

Мавроди умер, но дело его живет. Мошенники придумывают десятки других способов нажиться на деньгах доверчивых граждан. Легенды - самые правдоподобные. Но в основе каждого мифа лежат одни и те же принципы. А значит, мошенников можно разоблачить. Как определить лохотрон? И реально ли заработать, ничего не делая? Рассказывает сайт KP.ru