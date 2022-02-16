Глава Амурской области Василий Орлов: «Мы должны ликвидировать зависимость от привозных овощей, молочной продукции и мяса»

Новые животноводческие комплексы, которые будут сданы в Приамурье в этом году, позволят увеличить производство молока и молочной продукции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области подвели сельскохозяйственные итоги 2021 года. Из-за сильного паводка он выдался для аграриев непростым. Но даже в режиме ЧС объёмы производства и показатели урожайности оказались выше, чем в 2020 году.

- Мы произвели больше, чем в 2020 году и зерновых, и сои. Ставим не менее амбициозные задачи на 2022 год, - рассказал министр сельского хозяйства региона Олег Турков в ходе Совета по вопросам агропромышленного комплекса при губернаторе Амурской области.

В 2022 году аграрии планируют вырастить 630 тысяч тонн зерновых культур и 1460 тысяч тонн сои. Посевные площади в регионе увеличатся на 140 тысяч гектар (на 13% по сравнению с 2021 годом). Положительную динамку показывает и животноводство. Новые комплексы, которые будут сданы в Приамурье в этом году, позволят увеличить производство молока и молочной продукции.

Губернатор Амурской области Василий Орлов подчеркнул, что в первую очередь продукция должна поставляться на внутренний рынок.

- Сельское хозяйство - не для того, чтобы вырастить сою и продать её за рубеж. В первую очередь мы должны обеспечить продовольственную безопасность региона, ликвидировать зависимость от привозных овощей, молочной продукции, мяса, - отметил Василий Орлов. - Кроме того, необходимо максимально охватить занятостью людей, чтобы у них были нормальные зарплаты, чтобы в отрасли работали квалифицированные специалисты.

Сегодня у амурских предприятий есть возможность получать федеральную поддержку на строительство инфраструктуры и жилья в сельской местности. Весомую помощь оказывает и регион. По поручению губернатора Василия Орлова была разработана программа субсидирования строительства жилья для аграриев. Работники сельхозпредприятий могут получить компенсации из областного бюджета – по 20 тысяч рублей на каждый квадратный метр.

В этом году регион вводит новые меры поддержки для овощеводов и картофелеводов. Из-за паводка 40% урожая прошлого года погибли. В 2022 году аграрии собираются нарастить объёмы производства картофеля и овощей в два раза.

- По картофелю и овощам открытого грунта собираемся оказывать поддержку в размере 70 тысяч рублей на гектар прироста при выполнении требований, которые обеспечат урожайность, - рассказал глава регионального минсельхоза Олег Турков.

Регион оказывает поддержку и в модернизации предприятий. В 2021 году аграрии перевыполнили план по приобретению зерноуборочных комбайнов и тракторов.

- Наши инвестпроекты начинают давать отдачу – планируем увеличение объёмов молока в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах области до 58,8 тысяч тонн, - сообщил Олег Турков.