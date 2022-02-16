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Общество16 февраля 2022 8:23

Ъ: Правительство России собирается обязать игровые платформы платить налог для поддержки патриотических игр

Власти готовят и другие инициативы по стимулированию российского игрового рынка
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Правительство России собирается обязать игровые платформы платить налог для поддержки патриотических игр

Правительство России собирается обязать игровые платформы платить налог для поддержки патриотических игр

Фото: REUTERS

Российское правительство рассматривает возможность ввести налоги для платформ видеоигр PlayStation Store, Steam, Epic Games, Xbox Games Store, в размере 5% от оборота в России для поддержки патриотических видеоигр.

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в кабмине, Минцифры РФ дорабатывает бизнес-модель будущего фонда по поддержки российских разработчиков видеоигр, которые будет популяризировать русскую историю и культуру

«Согласно предварительной концепции, планируется ввести для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр, таких как Steam, Xbox Games Store, PlayStation Store и других, сбор в размере 5% от продаж в РФ», - сообщает издание.

Как сообщили газете в Минцифры, что доклад с предложениями о создании соответствующего фонда направлен в кабмин. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко изданию пояснили, что данный проект проходит межведомственное согласование и проработку. Согласно приведенным данным, власти на сегодняшний день готовят и другие инициативы по стимулированию российского игрового рынка, среди которых льготное налогообложение для местных разработчиков.