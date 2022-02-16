Politico: США и Европа пока не согласовали масштаб возможных санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и их союзники в Европе к настоящему времени не согласовали масштаб возможных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Издание со ссылкой на заявление дипломата из ЕС, пожелавшего остаться анонимным, отмечает, что американские и европейские официальные лица "все еще стремятся договориться, насколько сильно нужно ударить по Москве санкциями и когда именно это должно произойти".

Также уточняется, что по юридическим, логистическим и политическим причинами пакеты ограничений против Москвы "вряд ли будут идентичными".

Как ранее писал kp.ru, США с рядом других европейских стран допускают в отношении России агрессивную риторику, но в Москве отрицают все обвинения такого рода. Об этом говорил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.