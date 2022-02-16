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Экономика16 февраля 2022 8:31

ФАС возбудила дело против "Сургутнефтегаза" за злоупотребления на рынке

Компания не исполнила предупреждение
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ФАС возбудила дело против "Сургутнефтегаза" за злоупотребления на рынке

ФАС возбудила дело против "Сургутнефтегаза" за злоупотребления на рынке

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Сургутнефтегаза» из-за того, что компания не исполнила ранее выданное ей предупреждение и не заключила договора на поставки бензинов. Об этом ведомство сообщило в среду, 16 февраля.

Как отмечается, по результатам анализа оптового рынка бензинов ведомство установило доминирующее положение «Сургутнефтегаза» в Санкт-Петербурге, а также Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Кроме того, ФАС установила признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились «в уклонении от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки автомобильных бензинов».

«Эти действия могли создать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов и оказать негативное влияние на стоимость топлива в биржевом и внебиржевом сегментах», - заявили в ведомстве, которое в ноябре прошлого года выдало компании предупреждение.

Сообщается, что «ПАО "Сургутнефтегаз"» в установленные сроки не выполнило данной предупреждение. «На основании закона о защите конкуренции ФАС России возбудила дело в отношении общества», - говорится в заявлении.