Исследование: почти половина россиян не видят в зеркальных датах ничего особенного Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос среди 1600 представителей экономически активного населения и выяснили, что 41% респондентов однозначно не верит в магию красивых дат, еще 43% - скорее не верят. Лишь 3% однозначно убеждены, что необычные и красивые даты могут принести удачу, еще 16% россиян скорее верят в это.

Сообщается, что 22 февраля 2022 года 1 из 100 участников опроса планирует купить лотерейный билет, рассчитывая на удачу, рассказывает издание "Газета.ru".

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ заработать и стали продавать красивые даты для регистрации брака. Но специалисты призвали не вестись на подобные предложения в Сети, так как дату бракосочетания нельзя забронировать для другого человека, передает телеканал "360".

Так, например, житель Подмосковья продает красивую дату регистрации брака за 22 млн рублей. Объяснение простое: прошла любовь, раздумали жениться.

Подобные объявления можно найти и в Казани (от 100 тысяч рублей за неторжественную регистрацию), в Ростовской области (от 200 тысяч рублей за городской ЗАГС города Цимлянск) и Санкт-Петербурге.