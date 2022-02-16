Глава делегации Гаврилов заявил, что Россия не участвует в спецзаседании в ОБСЕ. Фото: Камека Светлана

Россия не будет принимать участие в совместном специальном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ по запросу стран Балтии, которые связаны с «необычной военной деятельности» на территории Белоруссии. Такое заявление в среду, 16 февраля, сделал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Мы не пойдем на это заседание», - заявил российский дипломат, уточнив, что данное заседание запланировано на 15:00 по венскому времени (17:00 мск) в среду, 16 февраля.

Напомним, ранее Гаврилов заявил, что российская сторона не будет принимать участия в консультациях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по Венскому документу, созванных по инициативе Украины. Как писал сайт kp.ru, они состоялись во вторник, 15 февраля, по просьбе Киева.