Сборная России по хоккею обыграла Данию и вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине Фото: REUTERS

Сборная России по хоккею в матче 1/4 финала зимних Олимпийских игр обыграла команду Дании со счетом 3:1.

Российские хоккеисты вышли вперед на 14-й минуте благодаря шайбе, заброшенной Вадимом Шипачевым, впервые отличившимся на Олимпиаде-2022. Этот гол стал единственным в первом периоде, передает «КП-Спорт».

После перерыва датчане счет сравняли – шайбу забросил Франс Нильсен. Спустя 12 минут россияне вновь вышли вперед после гола Никиты Нестерова. Уже в третьем периоде Вячеслав Войнов оформил окончательный счет.

Таким образом сборная России вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Швеция – Канада, которые сыграют в пятницу, 18 февраля. В этот же день состоится четвертьфинальный матч между командами Финляндии и Швейцарии.

Первым полуфиналистом олимпийского турнира стала сборная Словакии, обыгравшая США.