В МИД Китая заявили, что раздувание США угрозы войны ударило по социальной стабильности Украины Фото: ru.wikipedia.org

Раздувание Вашингтоном угрозы войны нанесло удар по экономике, а также социальной стабильности Украины. Такое мнение в среду, 16 февраля, высказал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

«В течение последних нескольких дней американская сторона раздувала угрозу войны, искусственно создавала напряженную атмосферу, что нанесло серьезный удар по экономике, социальной стабильности и условиям жизни народа Украины», - заявил дипломат, отметив, что это также повысило «сопротивление в продвижении переговоров и диалога соответствующих сторон».

Вэньбинь выразил надежду, что западные страны перестанут «распространять подобную ложную информацию», а начнут «делать больше для содействия миру, взаимному доверию и сотрудничеству».

Напомним, накануне польский журналист заявил об «истекающей кровью» экономике Украины. По его словам, страна теряет миллиарды долларов на фоне эскалации кризиса. Незадолго до этого украинский депутат Давид Арахамия выдвинул обвинения в адрес западных СМИ в распространении фейков, отметив также, что экономика незалежной несет большие убытки после паники из-за обострения ситуации вокруг страны.